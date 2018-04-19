Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 23,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile gıda, içecek oldu.

Dünkü hızlı yükselişin ardından güne sakin bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 111.600-112.400 bandı içinde hareket etti. Endeks, önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamlarken, banka pay piyasalarında etkili olan kar satışlarının, endeksin yükselişini sınırladığı görüldü.

Analistler, yarın yurt içinde ve Avrupa’da açıklanacak tüketici güven endeksleri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.000 puanın destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar