'Detay Maxinet, tipik piramit sistemi'

ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan Detay Maxinet denetimi sonucunda, üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak ve mümkün olması çok güç kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamuoyunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan, "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi"ne yapılan denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetim neticesinde, Detay Maxinet'e üye olacak kişilere sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan sürelerde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcılar kazandırılmasıyla ayrıca "tavsiye kazancı" elde edilebildiğinin anlatıldığı belirtildi.

Detay Maxinet sistemine 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 döneminde üye olan toplam 18 bin 352 katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16,3 milyon dolar toplandığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık 5,6 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık 3,3 milyon dolar iken söz konusu sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57,6 milyon dolar tutarında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, 'Detay Maxinet V3' Programıyla gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerle sistemde yer alan üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Bu kapsamda konunun, değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, bakanlığın ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği belirtildi.

Muhabir: Mehtap Yılmaz