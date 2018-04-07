Erken rezervasyona ilgi yüzde 70 arttı

İSTANBUL - EDA TOPCU

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, "Yurt içi tatil otelleri erken rezervasyon dönemi taleplerinde ilgi 2017'ye göre yüzde 70 daha yüksek, toplam tüketicinin yüzde 45'e yakını erken rezervasyonu tercih ediyor, yüzde 25 gibi bir kesim de tatil planları için son dakikayı bekliyor." dedi.

Sönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşan tatil dönemi öncesi tüketici eğilimlerine ve şirketin gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen yılı başarılı şekilde kapattıklarının altını çizen Sönmez, 2017 yılında büyümelerinin yüzde 30'u aştığını söyledi.

Sönmez, bu yıl yurt içi tatil otelleri erken rezervasyon dönemi taleplerine bakıldığında ilginin 2017'ye göre yüzde 70 daha yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2018'in, geçtiğimiz son iki yıla oranla büyümeye daha açık bir yıl olmasını bekliyoruz ve seyahat harcamalarında önemli bir artış bekliyoruz. Tatilin temel harcamalar listesinde yerini alması ve metropollerde yaşayan kesimin oluşturduğu segmentin genişlemesi, tatil pazarının 2020 yılına kadar önemli oranda büyüyecek olduğunu işaret ediyor. Biz bu büyümeye dijital yatırımlarımız ile de hazırlanıyoruz. Bu yatırımlara paralel olarak hedefimiz ise kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, 2018 yılında yüzde 20 ila yüzde 25 büyüyerek ilerlemek. Erken rezervasyon satışlarımızın oranı her sene organik olarak artıyor, 2016 yılında yüzde 40, 2017 yılında da yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu sene de beklentimiz yüzde 50 ve üstü. Veriler de bu yönde bir büyümenin olacağını doğruluyor.

2018 yılında yurt dışından gelecek olan turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz. Buna paralel olarak talepte ve fiyatlarda da bir artış söz konusu olacaktır. Bu nedenle tatil severler rezervasyonlarını ne kadar erken yaparsa o kadar avantajlı olacaklar. Yurt içi tatil fırsatları için misafirlerimize erken rezervasyon kampanyamızı kaçırmamalarını öneriyoruz. "

"Tatilcilerin yüzde 25'i son dakikacı"

Sönmez, toplam tüketicinin yüzde 45'e yakının erken rezervasyonu tercih ettiğini bildirdi.

Yüzde 25 gibi bir kesimin tatil planları için son dakikayı beklediğine dikkati çeken Sönmez, "Geri kalan kısım ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyor." dedi.

Sönmez, yılın ilk 3 ayına bakıldığında Bodrum, Belek, Side, Çeşme ve Fethiye bölgelerinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla ilgi gösterilen destinasyonlar olduğunu, yurt içi ve yurt dışı turlara olan ilginin de giderek arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Deneyim, macera ve keşif arzusu bu sene yine trend olarak öne çıkıyor. Seyahatseverler kişi ve gruba özel programlarla artık farklılıkları yakalamak istiyorlar. Nehir turlarında artan bir talep gözlemliyoruz. Yurt içinde ise kültür turları öne çıkıyor. Kars-Çıldır, Kapadokya, Konya, Eskişehir yoğun talep görüyor. Farklılaşan ve daha çok gündem yaratan yerel festivaller de ilgi odağı. Kış sonu ve bahar ayları Avrupa için uygun tarihler. Akdeniz çanağı, Orta Avrupa ve kuzeyin bazı ülke ve şehirleri doğanın bu geçiş döneminde son derece zengin imkanlar sunuyor. Uzaklarda ise Küba, Hindistan, İzlanda ve Güney Afrika yoğun talep görüyor.

Tatil harcamaları, bu sene özelinde kur farkı ve yabancı turist artışından kaynaklı, otel fiyat artışlarına paralel yüzde 10-15 seviyelerinde arttı. Aslında bu artış oranının daha yüksek olması gerekirken acentelerin ve otellerin özellikle erken rezervasyon dönemlerindeki tüketici lehine yaptıkları kampanyalarla, söz konusu oran daha düşük ve kabul edilebilir seviyelerde kaldı."

"Butik aksesuar ve elektronik kategorisine ilgi artıyor"

Sönmez, Setur Duty Free satışlarına ilişkin "Tüm yurda yayılan hava limanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda, 19 bölge 45 mağazamızla 2017 yılında yaklaşık 1 milyar liralık ciro gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Duty Free mağazalarında son yıllarda dünya genelindeki trendlere paralel olarak butik aksesuar ve elektronik kategorinin yoğun talep gören kategoriler arasına girmeye başladığına işaret eden Sönmez, "2018 yılının turizm sektörü için geçtiğimiz son iki yıla oranla büyümeye daha açık bir yıl olmasını beklediğimizden ötürü yıl sonunu 2017 yılına oranla yüzde 20 civarı bir büyüme ile kapatacağımızı öngörmekteyiz. Büyüme hedefimize paralel olarak, 2018 yılında dijital dönüşüm projelerimizi hayata geçirecek, mağaza yatırımlarımıza ve aynı zamanda insan kaynaklarımızın gelişimine yatırım yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.