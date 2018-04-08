Doğuda mart ayı ihracatı sevindirdi

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde DAİB'in sorumluluk alanındaki 17 ilden mart ayında 166 milyon 496 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ERZURUM - İLHAMİ ERKILIÇ

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden mart ayında 166 milyon 496 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mart ayında DAİB'in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in mart ayındaki ihracatı, 166 milyon 496 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Mart ayındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ve madencilik sektörlerinde artış gösterdi.

Geçen yıl mart ayında tarım ürünlerinde 24 milyon 438 bin dolarlık, madencilik sektöründen 5 milyon 614 bin dolarlık ihracat yapan DAİB, 2018 yılının aynı ayında tarımda yüzde 13 artışla 27 milyon 545 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 33 artışla 7 milyon 442 bin dolarlık ihracat yaptı.

Birliğin mart ayı ihracatında tarım ürünlerini 21 milyon 623 bin dolarla makine sektörü, 20 milyon 857 bin dolarla hazır giyim, 20 milyon 367 bin dolarla kimya sektörleri takip etti.

Ülke bazında birliğin mart ayı ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.

Şırnak, Iğdır, Hakkari, Erzurum ve Erzincan'dan ihracat artışı yaşandı.

"Yolumuz açıldıkça ihracatımız daha çok artacak"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin mart ayında 166 milyon 496 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatarak, DAİB olarak 2023 hedefleri doğrultusunda sürekli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şengel, ihracatın geçen yıla göre arttığını ifade ederek, "İhracatımız, bölgemizdeki komşu ülkelerdeki iç karışıklıklardan dolayı biraz olsun geriliyordu ama şu an hükümetimiz, Ekonomi Bakanlığımız ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız gümrüklerde işlemlerimizi kolaylaştırarak yolumuzu açıyor. Yolumuz açıldıkça ihracatımız daha çok artacak." dedi.

Birlik olarak güzel başladıkları 2018 yılında 2,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Şengel, ihracattaki bu artışın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Şengel, söz konusu ayda en fazla Irak'a ihracat yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"En iyi pazarlarımız Irak ve Suriye. İnşallah İran da en iyi pazarlarımızdan olacak. Türkiye ile ilişkileri iyi durumda olan İran bizim için büyük pazar. Yeni hava yolları ve gümrüklerin açılması bölgemizi rahatlatıyor. 2023 hedefimizi 10 milyar dolar olarak koyup, 'bu rakamı daha öncesinden yakalarız' demiştik, şer odaklı güçler olmasaydı bu hedefleri 2019'da yakalayacaktık."

Şengel, bölgede huzur ve sükunetin sağlanmasıyla söz konusu hedefleri tutturacaklarını vurguladı.