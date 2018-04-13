Ekonomi Bakanı Zeybekci'den kurumlara çağrı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya gördük. Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti. ( Muhsin Arslan - Anadolu Ajansı )

BİLECİK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, toparlanma sürecinde fiyatı aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olunmasını beklediklerini söyledi.

Zeybekçi, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaretinde, asker olan oğlunun yemin töreni için kente geldiğini söyledi.

Oğlunun acemi birliği için Bilecik'e geldiğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Binin üzerinde gencin yeminine de şahitlik ettik. Çanakkale nasıl mübarek ve önemli ise bugün Suriye'yle olan sınırımızın tamamı Çanakkale'dir. Irak'tan terör örgütlerinin bu millete ülkeye yaptığı saldırıların olduğu bölgeler Çanakkale'dir. Vatanı savunduğumuz her yer bayrağı dalgalandırdığımız her yer Çanakkale'dir. Bu Çanakkalelere yavrularımızın başlarını kınalayarak, bu bayrağa, vatana kurban olsun diye askere gönderdik. Onun için tüm asker aileleri gibi babaları gibi biz de bugün gururluyuz."

Bir basın mensubunun "Kurdaki döviz artışı ve zamları değerlendirir misiniz? ABD ve Rusya arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu Zeybekci, şöyle yanıtladı:

"Türkiye şu andaki jeopolitik risklerin en yoğun canlandığı bölgede. Hiç kimsenin Suriye ile bu kadar uzun sınırı, Irakla, bu coğrafyayla yoğun, yakın teması yok. Binlerce kilometre öteden bu coğrafyaya ilgi duyup da bu coğrafyayla ilgili biraz da komik ama tweet savaşlarını başlatanların bizim kadar menfaati yok. Türkiye bunun ortasında. Daha kötü ne olabilir ki? İnsanlık trajedisinin yaşandığı bir coğrafya. Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olan Irak ve Suriye'de yaşanan bu olaylar ekonomik olarak etkiliyor. Türkiye olarak bu coğrafyadaki bu oluşumlara karşı sessiz kalmama adına duruma vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz."

Kurlar ve akaryakıt fiyatları

Zeybekci, son dönemde yaşanan kurlarla ilgili dalgalanma, çalkalanma ve oynaklığın, jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu belirterek, "Türkiye'yle ilgili de birilerinin spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklı. Bunların Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerinin yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Bunlar geçecektir. Yakın gelecekte de ilgili kurumların çalkantılar ve spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah. Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez." dedi.

Akaryakıttaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da Zeybekci, şunları kaydetti:

"Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya gördük. Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan bunun toparlanacağını ümit ediyoruz. Toparlanma olduğunda aynı kurumların fiyatları aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz."