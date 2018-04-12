Fitch'in kalan hisseleri 2,8 milyar dolara satıldı

NEW YORK

ABD'li medya devi Hearst tarafından yapılan açıklamada, Fitch Group'un yüzde 20'lik hissesinin satın alımı için 2,8 milyar dolar ödediği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Fitch Group'ta yüzde 80 hisse payı bulunan Hearst'in böylece Fitch Group'un tamamına sahip olduğu iletildi.

Fitch Group'ta ilk hisse alımını 2006'da gerçekleştiren Hearst, 2015'te bu şirketteki hisse payını yüzde 80'e çıkarmıştı.

Uzmanlar, dünya genelinde düşüş gösteren basın organlarının gelirlerine işaret ederek, Hearst'in bu satın alım ile finansal yayın alanına daha da odaklandığını ifade etti.

Hearst'in sahip olduğu yayın organları arasında Cosmopolitan, Elle ve Esquire adlı dergiler, San Francisco Chronicle ve the Houston Chronicle adlı gazeteler ile 31 tane yerel televizyon kanalı bulunuyor.

Fitch Group'un içinde ise Fitch Ratings, Fitch Solutions ve Fitch Learning adlı kuruluşlar yer alıyor.

Muhabir: Övünç Kutlu



