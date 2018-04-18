İş dünyası erken seçim kararını 'olumlu' karşıladı

İSTANBUL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, "Seçimlerin en kısa sürede tamamlanıp, gündemden kalkmasıyla işimize ve hedeflerimize daha çok odaklanabileceğiz." açıklamasında bulundu.

"Büyük bir dönüm noktası olacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise iş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyada cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçilmesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, 24 Haziran tarihinde 'erken seçim kararını', iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

"Yılın ikinci yarısında belirsizlik ortadan kalkacak"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da seçimin yılın ilk yarısında yapılacak olmasını ekonomi ve üretim hayatı için olumlu bir karar olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu bağlamda 2018 sonbaharında olabileceği tahmin edilen seçimin, bu yılın ilk yarısında yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, öncelikli olarak ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum. Seçimin erkene alınması ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de daha erken bir tarihte hayata geçirerek, yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır."

"Belirsizliklerin oluşmasını engelleyecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir süreden beri seçimlerin erkene alınacağına dair piyasada söylentiler olduğunu ve bu durumun bir belirsizlik oluşturduğunu bildirdi.

Büyükekşi, "Uzlaşılan erken seçim tarihi ile belirsizliği sona erdirmiş oldu. Seçimin, bu yılın ilk yapılacak olmasını ekonomimiz ve ihracat camiası açısından olumlu buluyoruz. Seçimleri tamamladıktan sonra daha net bir gelecek vizyonu ile Türkiye olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ise "Seçim tarihinin erkene alınması seçim ekonomisi üzerindeki belirsizliklerin oluşmasını da engelleyecektir. En önemlisi ekonomiyi ve piyasaları en az etkileyecek şekilde yapılacak olmasıdır. Biz ihracat camiası olarak üretime ve ihracata tam hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Belirsizliklerin ortadan kalkması açısından seçim kararını olumlu"

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı ise Türkiye’nin ihtiyacı olan reformları yapabilmesi ve ekonomideki belirsizliklerin ortadan kalkması açısından seçim kararını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Erken seçim kararının piyasalar ve iş dünyası için büyük önem taşıdığını belirten Yiğit Savcı, "Böylece iş dünyası önünü görerek yeni yatırımlara ve yeni istihdam alanları oluşturulmasına konsantre olabilir." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Uğur Aslanhan