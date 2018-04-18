Erken seçim kararının ardından dolardan ilk tepki

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Açıklama öncesi 108.000 seviyelerinde seyreden BIST 100 endeksi, erken seçim tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Endeks, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 artışla 110.450 puana kadar yükseldi ve 110.000 puanın üzerinde dengelendi.

Açıklama ile düşüşe geçen dolar/TL de 4,0559'u görmesinin ardından saat 16.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 4,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 azalışla 5,0270’ten, sterlin/TL de yüzde 1,4 düşüşle 5,7705'ten satılıyor.

Analistler, erken seçim olup olmayacağı ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile dün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını belirtti.

Muhabir: Bekir Gürdamar