Maliye Bakanı Ağbal, Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek." dedi.