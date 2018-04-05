MKEK ihracatını ikiye katlayacak

Türk savunma sanayisinin silah ve mühimmat üreticisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bu yıl ciro ve ihracat rakamlarını ciddi oranda artıracak.

ANKARA- Göksel Yıldırım

Türk savunma sanayisinin silah ve mühimmat üreticisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), bu yıl ciro ve ihracat rakamlarını ciddi oranda artıracak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılayan MKEK, bini aşkın çeşitte savunma sanayisi ürünü üretiyor.

MKEK, her türlü silahın ve mühimmatın üretilebildiği, rekabetin üst düzeye çıktığı savunma sanayisinde talepleri karşılayabilmek ve gücünü artırabilmek amacıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında yoğun mesai harcıyor.

Bu yılın cirosu geçen yıla göre yaklaşık yüzde 55 artacak

Türkiye'nin yürüttüğü harekatlardaki ihtiyaçlar ile güvenlik sorunları yaşayan ülkelerin talepleri MKEK ürünlerine olan talebi artırıyor. Bu gelişmeler MKEK'nin ciro ve ihracat rakamlarının büyümesini katkı veriyor.

Kurum, 2015'te 964 milyon lira satış gerçekleştirirken bu rakam 2016'da 1,1 milyar liraya, 2017'de ise 1,3 milyar liraya ulaştı.

MKEK'nin elindeki bu yıla ilişkin siparişlerin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında satış rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkacak. Bu yılın cirosu geçen yıla göre yaklaşık yüzde 55 artacak.

Kurumun ihracattaki performansının cirodaki artışı da geride bırakması bekleniyor.

MKEK, 2015'te 92 milyon dolar ihracat yaparken, bu rakam 2016'da 118 milyon dolara yükseldi, 2017'de ise 51 milyon dolara geriledi. Geçen yıl yaşanan gerilemede, siparişlerin azalması, üretim gecikmesi gibi nedenlerden öte yurt dışından tedarik edilen kimi ürünlerin kullanıldığı ihracat kalemleri için gerekli izinlerinin alınamaması etkili oldu.

Kurumun bu yılki ihracatı ise yıllık 100 milyon dolarlık ortalama ihracat rakamını 2'ye katlayacak. Geçen yıl üretilen ancak ihracatı tamamlanamayan ürünlerin teslimatının yapılması ve alınan yeni siparişlerle bu yıl 228 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşılacak.

Kendisine 2023 hedefleri belirleyen MKEK, bu zamana kadar yıllık 1 milyar dolar ciro, 250 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmayı amaçlıyor.