Boydak ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüdü

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda, 8 sektörde, 35 şirket ve 14 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Boydak Holding'in 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer aldığını aktaran Ertekin, şunları kaydetti:

"2017 yılını 8,7 milyar lira ciro ve 377 milyon dolar ihracatla kapattık. Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz. 2018 ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüme gerçekleştirdik. 2017 ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar lira iken, 2018'in aynı döneminde 2,3 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 9,7 milyar ciro ve 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz."

15 Temmuz sonrasında holdingin TMSF ile yönetildiğini hatırlatan Ertekin, "15 Temmuz üzerinden 1,5-2 sene geçmesine rağmen, 'Bu insanlar nasıl hala reklam yapabiliyorlar', 'Bu FETÖ'cü bir şirket değil mi?' deniliyor. Hayır burası FETÖ'cü bir şirket değil. Burası TMSF ile devlet güvencesi altında olan ve devletin atamış olduğu yöneticiler tarafından yönetilen bir şirket." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge'ye 2018 yılında 17,1 milyon liralık yatırım

Ertekin, 2017 yılında 11,5 milyon lira olan Ar-Ge yatırımlarının, 2018'de 17,1 milyon liraya ulaşmasını planladıklarını vurguladı.

Ertekin, holdingin tarihinde hiç olmadığı kadar profesyonelce yönetildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 75,3 milyon dolar vadeli mevduatımız var. Vadesiz mevduatımız 19,1 milyon dolar. Toplamda bankalarda 94,5 milyon dolar paramız var. Toplam ticari alacaklarımız 834 milyon lira. Buna karşılık 248 milyon lira ticari borcumuz var. Yaklaşık 600 milyon lira ticari alacağımız var. 2016 yılında 488 milyon lira vergi ödemiştik. 2017 yılında 462 milyon liraya indi bunda sebep katma değer vergisinin yüzde 8'e inmesi."

Muhabir: Ergün Haktanıyan