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SARAYBOSNA - Alma Djekovic

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 25-26 Nisan tarihlerinden düzenlenecek 9. Saraybosna İş Forumu, yeni yatırım hikayeleri başlatacak.

"Balkanlar'un Davos'u" olarak nitelendirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumunun bu yıl odağında enerji, eğitim, bilim, teknoloji, sanayi, tarım ve turizmin daha etkin kullanımı olacak.

İş forumunun organizatörlerinden Bosna Bank International'ın (BBI) Genel Müdürü Amer Bukvic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun sona yaklaşan hazırlıkları ve bu yılki hedeflerini anlattı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, İslam Kalkınma Bankası'nın da katkılarıyla düzenlenen forum sayesinde bugüne kadar 50 ülkeden 8 binden fazla katılımcının yeni yatırım hikayelerine kapı açtığını aktaran Bukvic, bu yıl da iş forumuna büyük bir özenle hazırlandıklarını söyledi.

Bukvic, Bosna'daki savaşın (1992-1995) uzun bir süre bölgenin yatırım potansiyelini olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bugün Bosna Hersek'e gelen turist sayısındaki artış, yabancı yatırımcıların ülkeye gelişi ve küçük ölçekli işletmelerin açılması bizim için oldukça güzel gelişmeler." diye konuştu.

"Her turist potansiyel yatırımcıdır"

Bosna Hersek'in, yaşanan savaşın ardından kapılarını dış dünyaya açmasında iş forumunun büyük katkı sağladığına işaret eden Bukvic, bu yılda da "Tek Bölge-Tek Ekonomi" sloganıyla bölgesel yatırım projelerini katılımcılara tanıtacaklarını ifade etti.

Amer Bukvic, bu yılki iş forumunda Bosna Hersek diasporasını ülkeye yatırımcı olarak çekmeyi hedeflediklerini söyleyerek, Bosna Hersek'te turizm potansiyelini de bu yılki forumda ele alacaklarını belirtti.

Bosna Hersek'e gelen her turistin aynı zamanda potansiyel bir yatırımcı olduğunu kaydeden Bukvic, "Körfez ülkelerinden çok sayıda turist geliyor. Mesela, 'Fly Dubai' isimli havayolu şirketinin Bosna Hersek dışında Hırvatistan ve Karadağ'a uçmasını geçen yılki iş forumunda hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Bukvic, yabancı yatırımcıların bölgenin kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek, "Saraybosna İş Forumu'nun en temel hedeflerinden biri de yabancı yatırımcıları çekmek. Bosna Hersek ekonomisine baktığınızda büyük kazançla büyük kayıplar arasında bitmeyen bir yarışın olduğunu göreceksiniz. Bunun ortası yok. İnsanlar gergin hissettiği için de ülkeden ayrılıyor, ancak Bosna Hersek'te yapılacak daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna İş Forumu'nun bir anlamda insanlarda kaybolan umudu geri kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Bukvic, Bosna Hersek'in içinde birçok yatırım alanı barındıran çok güzel bir ülke olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile bağlarımız ekonominin de ötesinde"

Bosna Hersek'te yabancı yatırımların önünü açan en önemli adımın Türkiye tarafından sağlanan 100 milyon avroluk kredi hattı olduğunu aktaran Amer Bukvic, 10 yıldır devam eden kredi hattının sonuçlarının etkileyici olduğunu vurguladı.

Bukvic, "Bu proje uluslararası anlamda en iyi uygulanan projelerden birisi. Projeden sadece büyük ölçekteki firmalar yararlanmadı. Projenin en etkileyici yanı ise binlerce insana fayda sağlamış olması." dedi.

Türkiye'nin son 15 yılda ekonomik anlamda adeta "patlama" yaşadığına işaret eden Bukvic, "Türkiye gibi olanakları yüksek bir pazarınız varsa diğer pazarların imkanlarını görebilmeniz kolay değil. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkiler de kolay değil. Bizde olan endüstri, üretim ve potansiyel Türkiye'de de var. Dolayısıyla bizim aramızdaki bağlar ekonominin de ötesinde." diye konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek üzerinden Avrupa pazarına ulaşabileceğini belirten Bukvic, ikili ticari ilişkilere dair, "Bosna Hersek'ten Türkiye'ye et veya herhangi bir ürünün ihraç edilmesi bizim ekonomimiz için son derece önemli. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisi ve ödeme gücü büyüdükçe bu hem Bosna Hersek'teki üreticileri güçlendirecek, hem de Türkiye'den Avrupa'ya yatırım yapmak isteyenleri buraya yönlendirecek." ifadelerini kullandı.