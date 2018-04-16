Uluslararası doğalgaz projeleri spot piyasayı geliştirecek

ANKARA - Ebru Şengül

Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu (EFET) Yönetim Kurulu Üyesi ve AB İrtibat Ofisi Direktörü Jan Haizmann, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde test süreci devam eden spot doğalgaz piyasasının sektör açısından önemli bir hamle olduğunu belirterek, "TANAP ve TürkAkım gibi projeler, Türkiye'de yeni kurulan spot doğalgaz piyasasının gelişmesine ve Türkiye'nin bölgesinde bir gaz ticaret merkezi haline gelmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Haizmann, AA muhabirine, gelecekte hayata geçirilecek uluslararası doğalgaz projelerinin Türkiye'nin konumunu değiştireceğini söyledi.

EPAİŞ bünyesindeki faaliyete girecek spot doğalgaz piyasasının Türkiye ve bölgede fiyatların oluşması ve dengelenmesi açısından olumlu bir ortam yaratacağını ifade eden Haizmann, bunu sağlamak için öncelikle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) piyasadaki pozisyonun netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haizmann, piyasa reformu için BOTAŞ'ın ithalat ve ticaret tarafının ayrılması gerektiğine işaret ederek, "Bu bir zorunluluk. Dolayısıyla, spot doğalgaz piyasa sisteminin açılıyor olması iyi haber ancak ayrılma olmadan piyasa için sınırlı bir etki yaratacaktır. Piyasanın etkili çalışması için BOTAŞ'tan bağımsız doğalgaz ithalatı ve tedariki yapılan sistemin genişletilmesi lazım." diye konuştu.

"Türkiye doğalgazda ihracatçı ülke olabilir"

Haizmann, spot doğalgaz piyasasının Türkiye'nin bölgesel bir doğalgaz merkezi olması için önemli bir adım olduğunu ancak bu durumun piyasada gerçek emtia ticaretine başlanmasıyla daha da netleşeceğini söyledi.

Gelecek dönemde Türkiye'nin doğalgaz ithalatçısı bir ülke konumundan, ihracatçı bir ülkeye dönüşebileceğini belirten Haizmann, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek yeni doğalgaz kaynakları, Türkiye'yi tamamen farklı bir konuma oturtabilir. Türkiye aslında ikili anlaşmalara dayalı ve ağırlıklı olarak Rus gazı alan bir ülke ama son dönemde kaynak çeşitliliğini ciddi şekilde artırmaya başladı. Yeni LNG terminalleri, yeni kapasite çalışmaları ve gaz depolama miktarının artırılması Türkiye'deki tüketiciler için çok olumlu bir gelişme. TANAP ve TürkAkım gibi projeler, Türkiye'de yeni kurulan spot doğalgaz piyasasının gelişmesine ve Türkiye'nin bölgesinde bir gaz ticaret merkezi haline gelmesine yardımcı olacak. Bu projeler, Türkiye'nin doğalgazda bir köprü olma potansiyelini ortaya koyuyor."