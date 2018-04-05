Yabancı yatırımcının borsadaki payı yüzde 64 sınırında

Yabancı yatırımcılar, geçen ay Borsa İstanbul'da 377 milyon dolarlık net satış yaparken, takas payları da yüzde 64,2 oldu.

İSTANBUL - BEKİR GÜRDAMAR

Borsa İstanbul'da mart ayında 377 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcıların takas oranı yüzde 64 sınırına geriledi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, şubat ve martta net satış yaptılar ve ilk çeyreği toplam 780 milyon dolarlık satışla tamamladılar.

Yabancı yatırımcılar, geçen yıl genel olarak alım tarafında yer almış ve 2017'yi toplamda 1 milyar 781 milyon dolarlık net alımla tamamlamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde satış ağırlıklı işlemleriyle öne çıkan yabancı yatırımcıların yıl başında yüzde 65 olan Borsa İstanbul'daki takas payları, mart sonu itibarıyla yüzde 64,2'ye geriledi.

Yabancı yatırımcıların, 425 milyon dolarla 15 ayın en yüksek tutarlı satışını gerçekleştirdiği şubattan sonra martta da satış tarafında yer almaları, BIST 100 endeksinin aylık TL bazında yüzde 3,38, dolar bazında ise yüzde 7,12 değer kaybetmesine neden oldu. Dolar/TL mart ayında yüzde 4 yükselmişti.

Analistler, şubat ayından itibaren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin yükseldiğini, ayrıca ABD ile Çin arasında, karşılıklı atılan adımlarla artan "ticaret savaşları" endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Azalan risk iştahının, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını negatif etkilediğini dile getiren analistler, yurt içinde tahvil faizleri ve döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında ise satışların arttığını söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinin, bu süreci orta ve uzun vadeli teknik görünüm açısından kritik olan 112.500 seviyesinin üzerinde tamamlamasının önemli olduğunu belirterek, dolar bazında emsallerine göre ucuzlayan Borsa İstanbul'un, yükseliş potansiyeli ile yeni alışları çekme ihtimalinin arttığını ifade etti.

BIST 100 endeksinin dolar bazında mart ayında 28.388 puana kadar gerilediğini ve ilk çeyreği 29.000 seviyesinin hemen üzerinde tamamladığını anımsatan analistler, endeksin 2010 yılından bu yana gördüğü en düşük seviyeye yüzde 30, zirvesine ise yüzde 78 uzakta olduğuna dikkati çekti.

Yabancılar martta en çok THY hissesi sattı

Yabacı yatırımcıların önceki 5 ayda en çok alım yaptıkları hisseler arasında yer alan THY, 94,7 milyon dolarla martta en fazla satış yapılan hisse senedi oldu. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı hisse senetlerinde THY'yi, 34,7 milyon dolar ile Vakıfbank, 27,5 milyon dolar ile Tüpraş, 23,9 milyon dolar ile Halkbank ve 23,1 milyon dolar ile Garanti Bankası izledi.

Ayen Enerji ise 27,8 milyon dolar ile yabancı yatırımcı tarafından martta en fazla alışın yapıldığı hisse senetleri arasında ilk sırayı aldı. Ayen Enerji'yi 16,5 milyon dolar ile Yataş, 12,2 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 11,2 milyon dolar ile Trakya Cam ve 10,6 milyon dolar ile Hacı Ömer Sabancı Holding takip etti.