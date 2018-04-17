Adnan Polat'tan 'başkan adaylığı' açıklaması

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, "Şu andaki durumum, başkan adayı olmama çok müsait değil. Çünkü Galatasaray başkanlığı 24 saat çalışma gerektiriyor." dedi.

İSTANBUL

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, başkan adayı olma düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün 2011 yılı Mart ayındaki mali genel kurulunda üyeler tarafından idari yönden ibra edilmeyen ve sonrasında olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayan Adnan Polat, Piyalepaşa İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek uzun bir aradan sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi.

En son 4 yıl önce Galatasaray ile ilgili bir basın toplantısı yaptığını aktaran Polat, mayıs ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi kendisine medyadan çok sayıda görüşme isteği geldiğini vurgulayarak, "Benim bu dönemde başkan adayı olma düşüncem yok. Şu andaki durumum, başkan adayı olmama çok müsait değil. Çünkü Galatasaray başkanlığı 24 saat çalışma gerektiriyor. Başka türlü bu dönem geçilmez. Biz 2006-2011 döneminde bunu yaptık. Bu kriz döneminde taraftarın muhteşem desteği olmasa, ayakta kalınamazdı. Onlara teşekkür ediyorum. En azından camiaya örnek oluyorlar. Galatasaray'ın ruhu taraftarıdır. Onlar olmazsa, ruhumuzu kaybederiz. Şimdi sıra Galatasaray'ın aklına geldi. Birlik ve beraberlik içinde çalışılması lazım." diye konuştu.

Kendisine başkan adayı olması yönünde istekler geldiğini belirten Polat, "Değişik kesimlerden, Galatasaraylılardan, abilerimizden, ablalarımızdan, kardeşlerimizden, taraftarlarımızdan çok yoğun mesajlar alıyorum. Ama ben şu anda 24 saat mesai verecek durumda değilim. Yapmam gereken büyük projeler var. Bana güvenerek yola çıkan arkadaşlarım var. Onları bırakmam mümkün değil. Geçmişin üzerine sünger çektik ve göreve gelecek başkan kim olursa olsun bilgi ve birikimimizi paylaşmaya, her türlü desteği vermeye hazırız. Galatasaray'ı tekrar ayağa kaldırmak için mücadelenin içinde olacağız. Ama adaylığım söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımızı kullanmak bize nasip olmadı"

Kendisinin de bulunduğu Alp Yalman yönetimin, 1996 yılında görevi bırakırken sıfır borç ve kasada 2-3 milyon dolar para devrettiğini, 2006 yılında tekrar geldiklerinde ise 10 yıllık süreçte 228 milyon dolar borçla karşılaştıklarını aktaran Polat, yaptıkları tüm çalışmalara karşın 2011 yılında idari yönden ibra edilmemelerine çok üzüldüğünü anlattı.

O süreçte Türk Telekom Stadı'nın inşasını bitirdiklerini, Galatasaray Sportif AŞ ile Galatasaray Futbol AŞ şirketlerinin birleşmesini tamamladıklarını, 100'e yakın icra dosyasını kapattıklarını, UEFA'daki ihtilaf dosyalarını da bitirdiklerini vurgulayan Polat, "Tüm beklentimiz, 2011 yılında 150 milyon dolar gelir elde etmek ve 2 sene içinde banka borçlarını kapatmaktı. Mart ayındaki olaylardan sonra seçim kararı aldık ve ayrıldık. Yaptıklarımızı kullanmak bize nasip olmadı. Halka açık şirketin değeri birleşmenin ardından 100 milyon dolardan 750 milyon dolara çıktı. Bizden sonraki yönetim ayrıldığında 150 milyon dolara inmişti ve 600 milyon dolar buhar oldu. Bir kişi de hesabını sormadı." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın devrime ihtiyacı var"

Adnan Polat, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için bir devrime ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün eski değerlerinden uzaklaştığını savunan Polat, "Bugünkü duruma baktığımızda, Galatasaray'ın bence bir devrime ihtiyacı var. Reforma ihtiyacı var. Bir Galatasaray devrimi gerekli. Galatasaray Kulübünün tüzüğünün, 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi lazım. En büyük sorun, insan kaynakları. Galatasaray Lisesi, hepimizin saygı duyduğu, kulübümüzün çıktığı kurum. Oranın örf, adetlerini çok iyi bilirim. Değişen sistemden dolayı artık 14-15 yaşında çocuklar geliyor ve kendi kulüplerini seçmiş oluyorlar. Önceden bir Galatasaray kültürü aşılanıyordu. Şimdi onu kaybettik." şeklinde konuştu.

"Arda ve Emre adam gibi adamdır"

Adnan Polat, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta tribünlerin ıslıkladığı eski futbolcuları Arda Turan ile Emre Belözoğlu'na destek verdi.

Kendi başkanlığı döneminden Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili anekdotlar anlatan Polat, "Bu insanların kendi hayatlarını kazanmak için verdikleri emeğe saygı duymalı. Kötü duruma düşen oyunculara kim dönüp bakıyor şimdi. Taraftar, Arda'nın başka bir formayla gelip oynamasını içine sindiremiyor. Bu nedenden oluyor tepkiler de. Arda da Emre de adam gibi adamdır." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman