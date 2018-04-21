Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu

BAKÜ

Bakü'de 1903 Karakartallar Derneği ve Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneğininin ortaklaşa düzenlendiği turnuvanın final karşılaşmasına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Orman ve Güneş'e büyük destek

Turnuvayı izleyen taraftarlar, Beşiktaş, Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.

Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği, finalde Keşle Futbol Kulübünü 4-0 yenerken, şampiyon takımın kupasını ve futbolcuların madalyalarını Fikret Orman takdim etti.

Taraftar ve sporcular, maç sonrasında büyük ilgi gösterdikleri Orman'dan imza aldı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Fikret Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananları da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı." ifadelerini kullandı.

Talimata göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri bu, Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."