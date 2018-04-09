Beşiktaş'ta Akhisarspor mesaisi başladı

İSTANBUL
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmalarının ardından minyatür kale maç oynadı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Muhabir: Ercan Doğan