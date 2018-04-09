Galatasaray uzatmada yıkıldı

ANKARA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Selçuk İnan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu'nun pasında kaleci Muslera ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, ayağı kaydı ve yere düştü. Ayağa kalkarak topa yeniden sahip olan ancak pozisyonunu kaybeden Deniz'in vuruşunda, Maicon topu kornere gönderdi.

18. dakikada Rodrigues'in pasında topla Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazında buluşan Selçuk İnan'ın sert şutunda, kaleci Hopf'un çeldiği topu Luccas Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada Manu'nun Galatasaray ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı



57. dakikada Belhanda'nın pasında topla ceza alanında buluşan Gomis'in dönerek gelişine sert şutunda, araya giren Palitsevich'e çarpan top, kornere gitti.

61. dakikada Ahmet Oğuz'un defansın arkasına pasında kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Jailton, vurmakta gecikince Serdar Aziz araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Sessegnon'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

80. dakikada Gomis'in Gençlerbirliği ceza alanı içinde göğsüyle verdiği pasta topla buluşan Donk'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90+2. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Manu, kendi sahasında aldığı topu rakip ceza alana kadar taşıdıktan sonra Alper Uludağ'a pas verdi. Alper, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, kırmızı-siyahlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu arada kırmızı-siyahlı takım karşılaşmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.

"Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem bireysel hem de takım performansı olarak iyi olmadıklarını belirterek, "Zaten oyunun kaderini çizen bireysel performans oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Atakta, topa ve oyuna hakim olmada istatistiksel olarak fazlaydık. Açıkçası bugünkü performansla alakalı ben de hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

Maçı kazanmaları halinde büyük bir avantajla İstanbul'a döneceklerini vurgulayan Terim, "Avantajla dönebilirdik ama olmadı. Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Galatasaray zaten pes etmeyecektir. Bize burada bu puanları kaybetmek yakışmadı. 0-0 da olsa kayıptı ama 0-0 bitirmek mağlubiyetten daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Terim, sonuca çok üzüldüğünün altını çizerek, "Taraftarlarımız da kusura bakmasın, kötü yerde kırıldık. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Oyun ve sonuç olarak oyuncularım bazen bana da sürpriz yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, deplasman fobisi yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı:

"Bu sene varmış gibi görünüyor. Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil, biz daha iyi olmalıydık. Buradan şampiyonluk için çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur, herkesin bir bahanesi var."

Muhabir: Musa samur, Ö.Buğra Ersavaş