Bursaspor deplasmanda rahat kazandı

Fotoğraf:AA/Ahmet Özler

KARABÜK

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

İlk yarı

18. dakikada Kardemir Karabükspor'u gelişen atağında Ibanez'i pasında topla buluşan Ergin Keleş, kaleye vurdu. Top yandan auta çıktı.

35. dakikada Bursaspor golü buldu. Ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Kravchenko ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak direk dibinden topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Batalla'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Kardemir Karabükspor penaltı kazandı. İshak Doğan'ın sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un elle müdahale ettiğini belirten hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Ergin Keleş penaltıyı kullandı, kaleci Harun Akın'dan dönen topu Murat Akın tamamladı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

45+3. dakikada hakem tekrar penaltı kararı verdi. Bursaspor'un gelişen atağında Karabükspor ceza alanı içine gönderilen topa müdahale etmek isteyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın Sow'u düşürdüğü gerekçesiyle hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. 45+4. dakikada topun başına geçen Sow, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Bursaspor'da Stancu, Kardemir Karabükspor ceza sahası içinde rakibinden topu kaparak kaleye vurdu. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Hakan Aslantaş, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Ibanez kaleye vurdu. Kaleci Harun Tekin, meşin yuvarlağa sahip oldu.

60. dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan Barış Yardımcı, Batalla ile yaptığı verkaçın ardından tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşla top uzak köşeden ağlara gitti: 1-3

90. dakikada hakem bir kez daha penaltı verdi. Bursaspor'un gelişen atağında Emre Taşdemir, ceza sahası içinde Ibanez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Stancu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4

Karşılaşma Bursaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ersin Turan,Ahmet Özler