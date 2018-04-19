Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

anasayfa > spor, futbol 19.04.2018

Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Terim'in, tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da aynı sebepten tedbirli olarak PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki

© Anadolu Ajansı 2018