Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Terim'in, tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da aynı sebepten tedbirli olarak PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
Muhabir: Erkan Tiryaki