İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı aldı.

Yönetim kurulunun yaklaşık 2 saat süren toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak."



Muhabir: Ercan Doğan, Süha Gür