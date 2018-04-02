Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı

KAYSERİ
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
5. dakikada Umut Bulut ceza yayı önünde bekleyen Deniz Türüç'e meşin yuvarlağı aktardı. Deniz Türüç'ün müsait pozisyonda kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.
8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
12. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Kısa paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Fenerbahçe'de Giuliano Soldado paslaşmasının ardından Soldado topu ceza yayı önünde bekleyen Aatıf Chahechouhe'ya çıkardı. Kendisine gelen topu düzelten Aatıf Chahechouhe'nun sert şutunda kalecinin sağında meşin yuvarlak filelere buluştu: 0-2
21. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Şener Özbayraklı'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. De Souza'nın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Soldado ofsayt gerekçesiyle duraklayan savunma oyuncularının arasından topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
58. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar iki rakibinin arasından koşu yapan Şener Özbayraklı'ya şık bir ara pası çıkardı. Aldığı pasla ceza alanına sağ çaprazdan giren Şener Özbayraklı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un kapatığı köşeden ağlarla buluştu: 0-4
78. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta gitti.
86. dakikada Giuliano ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Dirar altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Savunmayı aşamayan Dirar ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda bulunan Giuliano'ya pas verdi. Boş pozisyonda Giuliano, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5
Karşılaşma Fenerbahçe'ni 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Murat Asil