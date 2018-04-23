Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

Fotoğraf: AA/İslam Yakut

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve yükseklik kazandı. Penaltı noktasının gerisinde topu önünde bulan Chahechouhe'nun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0

20. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado'ya pasını attı. Soldado, kaleci Boffin'i geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-0

24. dakikada sağ taraftan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı kornerde Djourou'nun ters kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topa De Souza vurdu, savunmadan seken meşin yuvarlağı Neustaedter ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Celustka'nın ortasında Doukara'nın vurmak istediği top, savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hakan Özmert'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu takip eden Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

36. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Savunmada Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp, Doukara'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahasından sert şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1

44. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı kullanamadı. Hızlı gelişen atakta kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Dirar, ceza sahasında boş pozisyondaki Giuliano'ya pasını attı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top, savunmadan döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

49. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Doukara'nın pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, yaklaşık 25 metreden sol çaprazdan çok sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.



55. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışına açıldı. Bu bölgedeki Hakan Özmert'in gelişine vuruşunda, yerden seken topu kaleci Volkan Demirel kontrol etti.



62. dakikada Fenerbahçe 3. golünü buldu. Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Dirar'a pasını attı. Dirar, ceza sahasına girer girmez boş pozisyondaki Giuliano'ya topu aktardı. Brezilyalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 3-1

81. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Valbuena, sol taraftan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcu, açısını düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Boffin sağına gelen topu köşeden çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.



90. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe, ceza yayı önündeki Giuliano'ya topu gönderdi. Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Valbuena'ya bıraktı. Fransız futbolcu, ceza yayı üzerinden ayak içiyle köşeye yaptığı plase vuruşta fileleri havalandırdı: 4-1

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ise iki puan gerisinde 4. sırada takibini sürdürdü.

Üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.



Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepkiler maç boyu sürdü

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın büyük bölümünde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takım aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Valbuena'dan 2018'de ilk

Valbuena, 2018 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından genelde maçların ikinci yarısında oyuna dahil edilen Valbuena, 18 Aralık 2017'de Kardemir Karabükspor'a gol atmıştı.

Bu maçtan sonra süre bulduğu 9 maçta da fileleri havalandıramayan Fransız futbolcu, suskunluğunu Antalyaspor karşısında bozdu. Valbuena'nın Süper Lig'deki gol sayısı ise 6'ya çıktı.

Kale ağındaki sorun ikinci yarıyı geciktirdi

Karşılaşmanın ikinci yarısı, kale ağındaki sorun nedeniyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in koruduğu kalenin üst ağında yardımcı hakem kopukluk gördü.

Bunun üzerine ilk önce kaleci Volkan kopuk ağı bağlamaya çalıştı. Daha sonra görevlilerin müdahalesiyle ağ onarıldı ve ikinci yarı oynandı.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçı tribünden izledi.

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu'yla birlikte takip etti.

Antalyaspor'un serisi bitti

Antalyaspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi Kadıköy'de son buldu.

Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak İstanbul'a gelen Akdeniz temsilcisi, 11 Mart'taki Göztepe yenilgisinden sonra Süper Lig'de ilk kez kaybetti.

Bu yenilgiyle 35 puanda kalan Antalyaspor, küme düşme hattının 3 puan önünde haftayı 13. sırada tamamladı.

Muhabir: Hilmi Sever-Erkan Tiryaki