Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32. hafta müsabakaları oynanacak.

İSTANBUL

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)

Yarın:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)

15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspr (Gaziantep)

22 Nisan Pazar:

13.00 Samsunspor-Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)

Muhabir: Metin Arslancan