Cenk Gönen'in takımı küme düştü

MADRİD

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti.

Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü.

Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.

Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.

Muhabir: Hasan Esen