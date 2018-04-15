Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Taraftarımıza böyle güzel bir hediye verdiğimiz için mutluyuz. Allah bize bir şans daha verdi. 'Beş maçınız daha var, lidersiniz, sonuna kadar götürün.' dedi." diye konuştu.

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Jason Denayer ve Ryan Donk tercihlerinin iyi sonuç verdiğini belirten Terim, "Sadece sizin oyununuz yetmiyor. Rakibinizin de oynayamaması gerekiyor. Bugün ikisini de yaptık." dedi.

Kendilerinin 1990'lı yıllarda pres futbolu oynadığı dönemde, bunu dünyada yapan takım dahi olmadığını kaydeden Terim, "Allah nasip ederse ilerde yine o halimize döneceğiz. Medipol Başakşehir'in en önemli özelliği, oyunu kurabilmesi. Biz doğru pres ve doğru bölgesel baskılar yaptık. Ayrıca rakibin bir başka özelliği de topla çok oynamasıydı ve ilk yarı istatistiği yüzde 60'a 40 Galatasaray lehineydi." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sergilediklerini, ikinci yarıya ise galibiyet için çıktıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda 3 puana giden bir görüntü ortaya çıktı. Bu maçta bizim bir kredimiz yoktu. Rakibimizin ise vardı. Berabere kalmak bile bizi hedeften uzaklaştırabilirdi. Bunu kaybetmemek için mücadele ettik. Şahsi kanaatim, 1. dakikadan 94. dakika sonuna kadar tam konsantrasyonla oynayan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Rakibi bırakırsanız oynar. Biz oyunun iki yönünde de iyiydik." ifadelerini kullandı.

"İnandığınızı yapmıyorsanız, zaten burada işiniz yok"

Fatih Terim, önlerinde çok önemli maçlar bulunduğunu ve mevcut kadroyu en ideal şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teknik adamlık, riskleri alabilmektir. Yoksa rutini kimse eleştirmez. Maç iyi bitmese, 'Denayer uzun süredir oynamıyor, neden koydun?' denebilir. Veya, 'Selçuk iyiydi, neden Donk'u oynattın?' denebilir. Teknik adamlık böyle bir şey. İnandığınızı yapmıyorsanız, zaten burada işiniz yok. Kaybettikten sonra isterseniz sihirbaz olun, yanlışsınızdır. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Takımımın kendisi de beklemiyordu. Bu kararı verirken, nedenleri var. Selçuk'un kötülüğünden veya Donk'un mükemmelliğinden değil. Bir analiz var ve bunun sonucunda ortaya koymamız gereken bir oyun düzeni var. Buna göre bazı arkadaşların sahada olması lazım. Bugün sahanın içi kadar, kulübe de takdir edilecek durumdaydı. Gençlerbirliği maçındaki kulübe değildi."

Sarı-kırmızılı takımın önünde zorlu maçlar olduğu yönündeki yorumlarla ilgili olarak Terim, "Maçlarımız diğerlerine oranla zor ama böyle oynayınca zor kelimesi anlam ifade etmez. Gençlerbirliği maçındaki gibi olursa da her maç zor. Taraftarımıza böyle güzel bir hediye verdiğimiz için mutluyuz. Allah bize bir şans daha verdi. 'Beş maçınız daha var, lidersiniz, sonuna kadar götürün.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Arda sorusuna yanıt vermedi

Fatih Terim, aralarında küslük olan Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'ın maçta yanına gelmesini bekleyip beklemediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen soruyu, "Galatasaray ile ilgili sorunuz varsa yanıtlayayım." sözleriyle geçiştirdi.

Albayrak: İnşallah sonunda gülen biz oluruz

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise tekrar liderliğe yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Albayrak, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Arda Turan ile teknik direktörleri Fatih Terim'in bir araya gelmemesiyle ilgili bir soru üzerine, "O konuda bir şey söyleyemem. Maç zaten gergin oldu. Allah'a şükür maçın sonunda herkes birbirini tebrik ettik. Göksel Gümüşdağ Bey soyunma odamıza kadar geldi ve bizi tebrik etti. Geçen hafta da biz mağlup olduk, Fatih hoca gitti Ümit Özat'ı tebrik etti. Futbolun içinde galibiyetler gibi mağlubiyetler de var. Biz kaptırdığımız liderliği tekrar geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta takımlarına çok iyi destek olduğunu aktaran Albayrak, "Bugün muhteşem bir taraftar vardı. 90 dakika hiç susmadılar. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçında da bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Beş maç kaldı, inşallah sonunda gülen biz oluruz." şeklinde görüş belirtti



Albayrak, devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine de "Az daha kolumu kırıyorlardı ama bir şey olmadı. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman-Ercan Çakar