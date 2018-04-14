Göztepe'nin konuğu Bursaspor

İZMİR

Göztepe, ligde ilk yarının son bölümünde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından 17. haftadaki Galatasaray müsabakasından itibaren 12 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu 2 galibiyetin dışında 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 10 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın, son 14 müsabakada 9 puan elde eden ve hafta içinde teknik direktör Paul Le Guen'in yerine Mustafa Er'i getiren Bursaspor'u konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Bursaspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre'nin yanı sıra cezalılar Rajko Rotman ve Tanju Kayhan yarınki maçta forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bursaspor'la 34. randevu

Rakibiyle ilk yarıda golsüz berabere kalan Göztepe, Bursaspor'la Süper Lig'de 34. maçına çıkacak.

Daha önceki 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip bu müsabakalarda 28 gol atıp kalesinde 35 gol gördü.

Muhabir: Ali Korkmaz