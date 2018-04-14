Türk Telekom Stadı'nda kritik maç

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

4 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın sarı kart görmeleri durumunda, ligin 30. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Muhabir: Çetin Arslancan,Ercan Çakar