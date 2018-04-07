Kasımpaşa, Bursa deplasmanında

İSTANBUL
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 10. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Muhabir: Süha Gür