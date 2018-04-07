Kasımpaşa, Bursa deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

anasayfa > spor, futbol 07.04.2018 Süha Gür Istanbul

Kasımpaşa, Bursa deplasmanında

İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 10. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhabir: Süha Gür

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