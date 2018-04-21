Kasımpaşa, Konya deplasmanında

İSTANBUL
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Son dönemde formda bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligde son 3 haftada 9 puan topladı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.
Muhabir: Süha Gür