İznik Ultra Maratonu'nda 140 kilometrelik koşu başladı

İznik Gölü çevresinde bu sene 7'nci kez organize edilen etkinlik kapsamında, "İznik Ultra Maratonu" 140 kilometrelik koşuyla başladı.

BURSA

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "İznik Ultra Maratonu" gece yarısı 140 kilometrelik koşuyla başladı.

20 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonun en uzun parkuru olan koşunun startı ilçe merkezinde İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından verildi.

Ultra Maraton'un en uzun soluklu yarışına 74 sporcu katılıyor. Koşuya İznik'ten başlayan katılımcılar, Dikilitaş, Boyalıca, Ilıca, Anaçayırı, Örnekköy, Sölöz Burnu, Sölöz, Narlıca, Müşküle, Süleymaniye Derbent kontrol noktalarından geçerek İznik Gölü'nün etrafını dönecek. Bu yarışı ilk sırada bitirecek sporcunun 16 saat civarında bir sürede maratonu tamamlaması bekleniyor.

Macera Akademisi-Race Setter tarafından doğal parkurlarda düzenlenen maratonda bugün ayrıca 90, 50, 30 ve 15 kilometrelik koşular yapılacak.

"İznik Ultra Maratonu" yarın 5 kilometrelik "İznik Tarihi Kent Koşusu", 4-12 yaş grubuna yönelik "Çocuk Koşusu" ve ödül töreniyle sona erecek.

Muhabir: Miraç Kaya