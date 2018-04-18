Kupada finale yükselen ilk takım belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Teleset Mobilya Akhisarspor adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İSTANBUL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

27. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi.

31. dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş'ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany'e çarpan top üstten kornere gitti.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.

44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando'nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

68. dakikada Selçuk İnan'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında kaleci Fatih Öztürk'ün elinden kaçırdığı top Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada Barbosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Seleznov'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza yayının sol tarafında, aut çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanan Seleznov'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

85. dakikada Selçuk İnan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ahmet Çalık'ın kafayla indirdiği topa, kaleye sırtı dönük olan Gomis'in yatarak yaptığı vuruşta, Mustafa Yumlu çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.

86. dakikada Linnes'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, finale yükselen ilk takım oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor tarihinin ilk finalinde

Galatasaray'ı eleyerek sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kulvarda finale kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında belli olacak.

Organizasyonun final karşılaşması, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

Türk Telekom Stadı'nda yenilmezlik serisi sona erdi

Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken, Galatasaray'ın sahasında 21 maçtır süren yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 resmi maçtan 19 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

Muhabir: Ercan Çakar, Mehmet Fatih Duman

