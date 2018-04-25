Profesyonel futbolcudan 'sahte sözleşme' iddiası

Profesyonel futbolcu Mest, daha önce formasını giydiği Hatayspor'un kendisiyle ilgili sahte evrak düzenlediğini iddia ederek TFF'ye başvurdu.

BURSA/HATAY

Profesyonel futbolcu Yunus Emre Mest, daha önce formasını giydiği, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor'un, kendisiyle ilgili sahte evrak düzenlediğini iddia etti.

Yunus Emre Mest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatayspor'a 2015-2016 sezonunda Şanlıurfaspor'dan kiralık olarak gittiğini hatırlattı.

Orada birtakım olumsuz şeylerle karşılaştığını ve Hatayspor'da iken sezonun ilk devresi çok sıkıntılı süreçler yaşadığını dile getiren Yunus Emre, para alamadığı için yönetime devre arası ayrılmak istediğini söylediğini anlattı.

Yunus Emre, fesih işlemleri için sözleşmeyi görmek istediğini belirterek, "Sözleşmemde yazılan, anlaştığım para, imza bana ait değildi onu gördüm." ifadesini kullandı.

Aynı olayı aynı takımdan Hatayspor'a birlikte kiralık gittikleri arkadaşı İzzet Canlika'nın da yaşadığını ileri süren Yunus Emre, "İki hafta önce avukatımla oturuyordum. Yasal başvuru yapabileceğimizi söyledi. Ben de başvurumu Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptım." diye konuştu.

Hatayspor'a gittiğinde sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yunus Emre, "Bu durum beni hem futbol hem de maddi olarak olumsuz yönde etkiledi. Ondan dolayı sıkıntı yaşadım. Türkiye Futbol Federasyonuna gereken dilekçeyi verdim zaten. Bütün haklarımı istiyorum. Şikayetçiyim hepsinden." ifadelerini kullandı.

Şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor'da forma giyen Yunus Emre Mest, TFF'ye verdiği şikayet dilekçesinde kendisi yerine sahte imza atılarak ikinci bir sözleşme hazırlandığını iddia ederek, sözleşmedeki imzasının incelenmesini ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli cezai şartların yerine getirilmesini talep etti.

Yönetici Karadeniz: Kafaları karıştırmak için böyle şeyler uyduruyor

Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Sabit Karadeniz de Yunus Emre Mest'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yunus Emre'nin bahsettiği 2015-2016 futbol sezonunda, Jan Baram başkanlığında yöneticilik yaptığını ve konuya hakim olduğunu anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bizim de elimizde oyuncunun karşılıklı fesih sözleşmesi var. Nasıl fesih sözleşmesini imzalıyor o zaman? Oyuncu, kafaları karıştırmak için böyle şeyler uyduruyor. Yunus Emre Mest 'Alacağımı aldım, sizden alacağım kalmamıştır.' diye tarafımıza fesih sözleşmesi imzalamıştır. Ona nasıl imza atıyor o zaman? Bu tamamen bir uydurmadır."

Muhabir: Musa Öztürk, İzziddin Nazlı