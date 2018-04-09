Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken geçen haftanın lideri Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 59'a çıkaran Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan ve 57 puanda kalan Galatasaray'dan 5 hafta sonra liderliği geri aldı.

Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de puanını 54'e yükselterek zirveye biraz daha yaklaştı.

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek, puanını 30'a yükseltmesinin ardından Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Kayserispor: 4-0

Beşiktaş-Göztepe: 5-1

Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0

Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1

Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1

Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0

29. hafta programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Nisan Cuma:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

Muhabir: Ercan Doğan





