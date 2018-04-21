Fırtına evinde kayıp

TRABZON
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11. dakikasında Novak'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal topu elleriyle uzaklaştırdı.
20. dakikada sağdan Burak Yılmaz'ın yerden pasında, arka direkteki Novak'ın şutunda savunmada Auremir, topu uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi.
41. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Pereira, oyuna girdi.
45. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında, savunmadan seken top boşta kalarak Novak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü.
45+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Auremir'in sağdan ortasında, savunmanın arkasında yükselen Hakan Arslan, kafa ile topu filelere gönderdi: 0-1
Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarı
50. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Burak Yılmaz, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi.
76. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafayla şutunda, kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
90. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Cyriac'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topu kontrol eden Kone, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-2
Demir Grup Sivasspor, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Muhabir: Selçuk Kılıç