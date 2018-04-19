'Böcek' davasında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada, 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada, 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Sedat Zavar, İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel, Hüseyin Özbilgin, Hasan Akın, sanık avukatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Verilen cezalar

Buna göre eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli zimmet", "konut dokunulmazlığını ihlal", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 54 yıl 6 ay 7 gün hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Usta, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli zimmet", "konut dokunulmazlığını ihlal", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 50 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Suç tarihinde Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında yakın koruma eski şube müdürü Ahmet Türer, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sanıklardan eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Mehmet Yüksel de "görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, Yüksel hakkında hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Sanıklardan eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Zeki Bulut, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 11 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan Ömer Altıparmak'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "görevi kötüye kullanmak" ve "denetim görevinin ihmali suretiyle zimmet" suçlarından 15 yıl 6 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Firari 3 sanığın dosyası ayrıldı

Sanıklardan TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki BİLGEM'in eski başkanı Hasan Palaz, "resmi belgede sahtecilik" ve "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçlarından 12 yıl hapisle cezalandırıldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) eski çalışanı sanık Hamza Turhan'ın "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklardan eski BİLGEM çalışanı Gökhan Vıcıl'ın "resmi belgede sahtecilik" ve "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçlarından 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı olan Hüseyin Özbilgin'i, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Sanıklardan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği eski personeli Hasan Akın'ın beraatına hükmeden mahkeme, firari sanıklardan eski polis memurları Ali Özdoğan, Enes Çığci ve Serhat Demir hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz-Serdar Açıl