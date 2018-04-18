Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, yarım saat sürdü.

Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da açıklama yapacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması önerisinde bulunmuştu.

Bahçeli, konuşmasında, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mecliste dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmişti ve görüşme 45 dakika sürmüştü.



Muhabir: İlkay Güder