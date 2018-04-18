İSTANBUL

"Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018"in açılışına katılan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, fuar alanındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sanal Gerçeklik Standı'nı gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye katılan Zapatero, İBB'ye ait 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sanal Gerçeklik Standı'da, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları sanal gerçeklik teknolojisiyle izledi.

Stant ziyaretinde ilgililerden teknik bilgiler de alan Zapatero, videoyu hazırlayan yazılım mühendisleri ve çalışanları tebrik etti.

Görüntülerden çok etkilendiğini belirten Zapatero, "Gerçekten güzel bir iş ortaya çıkarmışsınız. Daha önce de izlediğim sanal gerçeklik videolarından çok farklıydı. Adeta o geceyi yaşamış gibi oldum." ifadelerini kullandı.

Zapatero, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a da "15 Temmuz gecesi İBB olarak neler yaşadınız, kaç kişi yaşamını yitirdi, kaç yaralı vardı?" diye sordu.

Uysal da hain darbe girişimine karşı herkesin sokağa indiğini belirterek, "Vatandaşlarımız göğsünü hainlere karşı siper etti. 15 Temmuz tarihimizin unutulmayacak destanları arasında yer almıştır. İBB binamızın önünde 14 vatandaşımız darbeciler tarafından şehit edildi, 182 vatandaşımız da gazi oldu." ifadelerini kullandı.