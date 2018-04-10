Eczacıbaşı VitrA şampiyon

Fotoğraf: AA/Ahmet Dumanlı

ANKARA

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Çekişmeli başlayan ilk setin başında dirençli bir görüntü veren Minchanka, birinci teknik molaya 8-7 önde geldi. Ardından oyuna ağırlığını koymaya başlayan Eczacıbaşı VitrA, Larson ve Boskovic'in file önündeki etkili oyunuyla ikinci teknik molayı 16-11 üstün geçip, seti de 25-17 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci sette ilk teknik molaya 8-5 galip durumda ulaştı. Yapılan basit hatalar sonrası Minchanka 14-13 öne geçmesine karşın çabuk toparlanan turuncu-beyazlılar, ikinci teknik molaya da 16-15 üstün gelmeyi bildi. Son bölümde başarılı bir oyun sergileyerek seti 25-17 kazanan ve 2-0 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla şampiyonluğu da garantiledi.

Üçüncü sette direnci düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-7 üstün tamamladı. Seti 25-17 galip bitiren turuncu-beyazlı ekip, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

CEV Kupası şampiyonluğu sevinci

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA, kupasını kaldırdı.

Turuncu-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı rövanş karşılaşmasının ardından Burhan Felek Voleybol Salonu'nda madalya seremonisi gerçekleştirildi.

Sezonu CEV Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncuları ile teknik heyetine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu takarken, şampiyonluk kupasını ise CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim etti.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Minchanka takımının madalyalarını ise CEV Kupa Komisyonu Sekreteri Natalie Konstanska taktı.

Öte yandan organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) olarak, Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic seçildi.

Şampiyonluğu kutladılar

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları ve teknik heyeti, elde edilen başarıyı coşkuyla kutladı.

Müsabakada 2-0 öne geçmesiyle şampiyonluğu garantileyen turuncu-beyazlı ekibin oyuncuları, maçın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapan oyuncular, daha sonra tribündeki taraftarlara giderek sevinçlerini onlarla da paylaştı.

Tarihinin 3. Avrupa kupası

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinin 3. Avrupa kupası şampiyonluğuna imza attı.

Daha önce 1998-1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunu elde eden turuncu-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda ise CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak adını Avrupa'nın zirvesine yazdırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacıbaşı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

Bakan Bak, Eczacıbaşı VitrA’yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar CEV Kupası’nı kazanan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka’yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA’yı kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Eczacıbaşı VitrA’da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı VitrA’nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit ediyorum."

TFF ve Hidayet Türkoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda "Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 CEV Kupası final etabında Belarus temsilcisi Minchanka'yı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi gururlandıran Eczacıbaşı VitrA takımını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TBF Başkanı Türkoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Minchanka'yı iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı kutlarım." görüşlerine yer verdi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman