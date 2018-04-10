Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

anasayfa > spor 10.04.2018

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 28. haftada oynanan karşılaşmalar sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Gaziantepspor'un talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Samsunspor'un ise saha olayları dolayısıyla kurula sevk edildiği kaydedildi.

Muhabir: Ercan Doğan



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