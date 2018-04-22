Okuma yazma hayalini 76 yaşında gerçekleştirdi

HATAY

Hatay'da yaşayan 76 yaşındaki Şengül Aykın, okuma yazma öğrenme hayalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi ve 30 torun sahibi Aykın, çocukluğundan bu yana çok istediği okuma ve yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören Aykın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar okuma yazma bilmediği için çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Sağlık sorunları bulunmasına rağmen kursu aksatmadığını ifade eden Aykın, "Her zaman okumayı ve yazmayı hayal ediyordum. Bir saatin rakamını bile bilmiyordum. Okuma yazma kursu açılınca da kursa katılıp hayalimi gerçekleştirdim çok şükür. Allah kursu açandan ve açtırandan razı olsun. İnşallah ilkokul diplomamı da alacağım." dedi.

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem de ilçe genelinde okuma yazma seferberliği kapsamında açtıkları 63 kursta 680 kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Kurs öğretmeni İlker Ömer Sail ise Şengül Aykın'ın çok azimli bir kursiyer olduğunu 76 yaşında olmasına rağmen kısa sürede okuma yazmayı öğrendiğini kaydetti.

Muhabir: Ahmet Özel, Salim Taş