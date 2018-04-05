2. Abdülhamid Han'ın hayatı sahnelendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemini anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Mersin'de seyirciyle buluştu.

MERSİN

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Mersin'de sahneye kondu.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, şehzadelik günlerinden hayatının son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda seyirciyle buluştu.

Ziraat Bankası'nın destekleriyle hazırlanan oyun, Mersinli tiyatro severler tarafından ilgi görürken, seyirciler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han'ın torunlarından Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, oyun öncesi yönetmen Yenilmez ile bir araya gelip, bir süre sohbet etti.

Teknik ve dekor tasarımını Uğur Gürel'in üstlendiği ve yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyunda, Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.

81 ilde sahnelenecek

Yenilmez, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı sebebiyle "Usta" isimli tiyatro oyununu 81 ilde sahneleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyada en az tiyatro izlenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Yenilmez, "Tiyatro izlenme sayısının ülkemizde arttırılması hedefindeyiz. Son zamanlar gerek ülke içi gerekse ülke dışında yaşadığımız siyasi hadiselere baktığımızda, bu oyunumuzla seyircilere çok farklı bir muhasebe yapma imkanı sunuyoruz. Bir de tabi dizilerde ve kitaplarda anlatılan Abdülhamid Han'ın, aktarıldığı gibi olmadığını yansıtmaya çalışıyoruz. Oyunumuz bir baba ve kızın hikayesi üzerine kurulu. Bugün beni mutlu eden, 2. Abdülhamid Han'ın torunlarından Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın da oyunu izleyenler arasında yer almış olması." diye konuştu.

Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla sahnelenen oyunu, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Ziraat Bankası Adana 1. Bölge Yöneticisi Faruk Bişiren ve vatandaşlar izledi.

Muhabir: Serkan Avcı, Mustafa Güngör