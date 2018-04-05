Arz-ul Mukaddes sergisi açıldı

Fatih Belediye Başkanı Demir, "Sergileri dolaştığımızda bir şeyin daha ön plana çıktığını görüyorum. Kadınlar ileride. Hem sanatçılarda hem ziyaretçilerde kadınlar daha çok." dedi.

İSTANBUL

Asiye Kafalıer Dönmez ve Mim-Art Atölyesi'nin "Arz-ul Mukaddes (Kudüs)" isimli tezhip sergisi açıldı.

Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, açılışta yaptığı konuşmada, sergide Anadolu'nun kadim medeniyetine ve kültürüne ait birikmiş eserler olduğunu söyledi.

Bienal kapsamında birbirinden kıymetli sanatçıların bir araya geldiğine işaret eden Demir, "Sergileri dolaştığımızda bir şeyin daha ön plana çıktığını görüyorum. Kadınlar ileride. Hem sanatçılarda hem ziyaretçilerde kadınlar daha çok. Bu çok iyi bir şey. Kadınlar tuttuğunu bırakmıyor ve bereket katıyor. Başlangıçta kadınların desteğine de ihtiyacımız vardır zaten." diye konuştu.

Kudüs'ü bu şekilde anıyor olmak çok anlamlı"

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan da Kudüs'ün insanların kalbinde müstesna bir yeri olduğunu dile getirdi.

Demirkan, "Yeditepe Bienali"nin önemine değinerek, "Kudüs'ü bu şekilde anıyor olmak, oraya buradan selam gönderiyor olmak bienal içerisinde çok anlamlı oldu. Bu hususta eserleri hazırlayan sanatçılarımızın emekleri çok önemli. Eminim bu eserleri görenler ne kadar önemli, hoş ve anlamlı bir serginin hazırlanmış olduğunu görecektir." dedi.

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da özellikle grup sergilerin bienal temasını çok iyi yansıttığını anlattı.

Kula, bienalde her sergi mekanının o serginin bir parçası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ortak bir paydada buluşma, sanatçıların imece usulüyle birbirine destek vererek çalışmalar oluşturması bugün en çok ihtiyacımız olan düşünce yapısı. Artık zamanla sanatçılarımızın içerisinde bireyselleşme geleneği, maalesef artık sanatlarımıza zarar vermeye başlıyor. Bu anlamda birlikte hareket eden sanatçılara destek vermek ve onların çalışmalarını önemsemek gerektiği kanaatindeyiz."

"Birçok malzeme, teknik ve anlayış var"

Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez de sergide 24 sanatçının 37 eserinin bulunduğunu söyledi.

Serginin girişinde yer alan Kudüs fotoğraflarına dikkati çeken Dönmez, "Fotoğraflar IRCICA koleksiyonundan geldi. Ziyaretçilerin Kudüs'ün nasıl bir yer olduğunu en azından fotoğraflarla hissetmesini istedik. Daha sonrasında bizim cımbızla çektiğimiz alanlar ve kullandığımız tasarımlar var. Onu tezhip ya da farklı sulu boya teknikleriyle bir araya getirdik. Biraz klasik sanatların içine farklı teknikleri yerleştirerek hazırladığımız bir sergi oldu. Bienalden daha erken başladık sergiyi hazırlamaya ama bienalin konseptiyle çok uyum sağladı. Çünkü sergide alışıldık geleneksel sanat örnekleri yok. Geleneksel sanatları içinde barındırıyor ama onun dışında da kullandığımız birçok malzeme, teknik ve anlayış var." ifadelerini kullandı.

Dönmez, sanatçıların bakış açısıyla Kudüs'ü yansıtmaya çalıştıklarının altını çizerek, klasik sanatlarda yeniliklere yol açması bakımından, "Yeditepe Bienali"nin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Musa Alcan