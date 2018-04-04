'Çiçeğin Her Hali' sanatseverlerle buluştu

"Yeditepe Bienali" kapsamında "Çiçeğin Her Hali" başlıklı tematik sergi, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında "Çiçeğin Her Hali" başlıklı tematik sergi izlenime sunuldu.

Dokuz farklı bölümden oluşan sergi Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, bienalin amacına ilişkin, "Bizim medeniyetimizin dayandığı temel noktalardan biri olan geleneksel sanatımızı, biraz da günümüze ait yorumlar ile bu bienalde ortaya çıkarmak istedik." dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Emin Arat da, bienalin başarıyla tamamlanmasını temenni ederek, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Arat, toplumu millet yapan en önemli unsurun sanat olduğuna vurgu yaparak, "Üniversite olarak biz de sanata daima önem vermekteyiz. Bu bağlamda güzel sanatlar fakültemizin yetiştirdiği öğrencilerle Türk sanatına ve kültürüne önemli katkılarda bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkıran da serginin temasına binaen hayata değer veren unsurlardan birisinin çiçek olduğunu işaret ederek, "Bu anlamda çiçeği kendi sanatlarımızla işledik. Sonuç olarak sanatçılarımızdan çok güzel eserler bize ulaştı." diye konuştu.

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da, serginin konusuna değinerek, şunları kaydetti:

"Çiçek geleneksel sanatlarımızda olmazsa olmaz bir desen, figür. Beşikten mezara kadar hayatımızın her parçasında karşımıza çıkan bir güzellik detaydır. Cenab-ı Hakk çiçeği bize güzeli görelim diye sani sıfatının tecellisi olarak yaratmış ve sanatçılarımız da türlü türlü ilhamlar alacağı bir mesleğe dönüştürmüş."

"Kaliteli işlerin ortaya çıkması keyif verici"

Sergide "Bir Çiçek Olsaydım" başlığıyla 25 eserini sergileyen sanatçı Mamure Öz de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 yıldır tezhip sanatı ile uğraştığını söyledi.

Öz, tezhip sanatına aşık olduğunu ifade ederek, "Belirli bir dönemden sonra çiçek figürünün tezhiple birlikte kullanılması, benim çiçeklere karşı merak uyandırmamı sağladı. Böylelikle çiçeği tezhiple birlikte kullanırken neler yapılabilir diye düşündüm." dedi.

Tezhip sanatı ile 2001 yılından beri bir proje üzerine çalıştığını aktaran Öz, şunları anlattı:

"Ben 40 eserden oluşan bir sergiye hazırlanıyordum. Bir türlü 40 eseri tamamlayamadım. Sonra bienal gündeme geldiği zaman çiçeklerle ilgili bir hazırlık yapmayı düşündüm. 2 yıl boyunca çeşitli eserler yaptım, elimde bitmiş olan eserlerle birlikte bu sergi ortaya çıktı."

Ebru sanatçısı Firdevs Çalkanoğlu ise 3 aylık bir çalışma ile sergiye 15 eserle katıldığını ifade etti.

Daha önce hiçbir sergide yer almamış yeni eserlerinin de sergilendiğini belirten Çalkanoğlu, "Bienal kapsamında bugüne kadar açılan her sergi muhteşemdi. Tabii çiçeği sevdiğim için sadece kendi ebrularımı değil, diğer sanatçıların işlerini de hayretle izledim. Kaliteli işlerin ortaya çıkması gerçekten çok keyif verici." şeklinde konuştu.

Sanatçı Emel Nurhan Oğan ise sergide 4 öğrencisi ile birlikte eserlerini "Sevgiyle Açan Çiçekler" başlıklı bölümde sergilediklerini dile getirerek, "Sergiye 17 eser koyduk. Kasım ayından beri çok yoğun bir şekilde gece gündüz demeden bu eserleri ortaya çıkardık. Tabii katı sanatında bu kadar hızla bir eser yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Kendi eserlerini kara kalem, katı ve minyatür dallarını kullanarak hazırladığına dikkati çeken Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergideki eserlerde sadece kağıt kullandık. Şunu özellikle söyleyebilirim ki piyasada katı adı altında orijinal işler değil, kopya işler ortaya çıkıyor. Orijinal işlerden kompozisyonu alarak, 1 dakikada lazer tekniği ile kesim yapıyorlar ve aynı fiyata satıyorlar. Bu durum bence etik değil. Bizim yaptığımız eserlerin tamamı elle kesildi ve içeriklerin, renklerin tamamı özgün ve orijinaldir."

Sergide Öz, Çalkanoğlu ve Oğan'ın yanı sıra Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Gülsen Bilgin, Hülya Korkmaz, Safiye Morçay, Uğur Taşatan, Zehra Çekin ve Endemik Çiçekler Grubu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı