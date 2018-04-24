Yeditepe Bienali'nde '90 Yıl 90 Eser' sergisi

Fotoğraf: AA/Musa Alcan

İSTANBUL

Hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın "90 Yıl 90 Eser" sergisi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında, Sirkeci Garı Büyük Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeditepe Bienali'nin büyük emeklerle hayata geçirildiğini ve emek harcayanları tebrik ettiğini söyledi.

Güzel yazıya ve resim sanatına olan merakının çocukluğunda başladığını aktaran Çalışkan, "İlk okula başladığımdan beri hem okumayı hem yazmayı bırakmadım. Başka bir meslek sahibi olarak büyümüş ve yetişmiş olsaydım, gerektiği zaman okur, gerektiği zaman yazardım. Şimdi ise hep okuyup yazıyorum. Çocukluğumda yaptığım resimleri özlüyorum. Çünkü serbesttim, özgürdüm. Kimse benden hesap sormazdı. 'Bu nedir?' diyen yoktu. Çocuk hiçbir art niyet beslemez. O yüzden çizdikleri de boyadıkları da düşünceleri gibidir." ifadelerini kullandı.

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da Etem Çalışkan'la tanıştıktan sonra önemli konularda tecrübe ve birikim kazandığını dile getirdi.

Kula, sanatçının yaşamı boyunca edindiği tecrübelerin bu sergiye yansıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hocamızla farklı ortamlarda her vakit geçirdiğimizde sadece bir organizasyonu tamamlamaya çalışan iki farklı uç gibi değil, talebe-hoca, baba-oğul, dede-torun gibi dostluk çerçevesinde bir ilişkimiz oluştu. Kendisi bir derya. Hocanın eserleri tam bir temayı ifade etmiyor. O yüzden özellikle etiket kısımlarına hiçbir şey yazmamaya karar verdik. Eserler, hem kaligrafi hem resim hem figüratif karikatürize ögeler barındırıyor. Etem Hoca'nın 90 yıllık ömründe aşağı yukarı 80 yılı sanatla dolu. Dolayısıyla Etem Çalışkan, Türkiye sanat tarihinin hemen hemen bütün merhalelerini yansıtan bir kişilik."

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Musa Alcan