Kayseri'de çekilecek 'Meteler' filmi tanıtıldı

KAYSERİ

Kayseri'de çekilecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda görev alan 9 kişilik jandarma timinin kahramanlığının konu edildiği "Meteler" adlı filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Burak Akyol'un yazıp yönettiği filmin tanıtımı, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun da destek verdiği filmde milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT 55 ile milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora 12'nin de kullanılacağını söyledi.

Filmde, Afrin bölgesindeki Jandarma Özel Harekata bağlı 9 kişilik bir timin başından geçen olayları anlattıklarını belirten Akyol, şunları dile getirdi:

"Filmimiz, Afrin operasyonunun 43'üncü gününde yüzbaşı Kürşad ile 8 askerinin yer aldığı Meteler timinin teröristlerle ve onlara destek veren yabancı unsurlarla mücadelesinin konu alıyor. Filmde Meteler timinin, Suriye'deki Burseya Dağı bölgesinde bulunan Katma köyünü teröristlerden alarak oraya Türk bayrağını dikerkenki kahramanlıklarını anlattık."

Akyol, ülkenin hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde Mehmetçik'in verdiği mücadeleyi filmle beyaz perdeye yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Filmin çekim aşamasına geldiklerini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar biz hiçbir filmde gerçekten Mehmetçiğimizin, askerlerimizin neler yaşadığını anlatamadık. Bugün hala Hollywood filmlerinde hala Afganistan'ı, Irak'ı anlatıyorlar. 11 Eylül geçeli 15-20 yıl oldu hala onu anlatıyorlar. Çünkü bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bunları yapamıyoruz henüz. Bu duygularla yola çıktık. Filmde gerçekten askerimiz oralarda ne yaşadığını, tamamen gerçek bir şekilde, bizzat askerinin yanında, sanki onlarla mücadele verircesine o duyguyu izleyiciye yansıtmaya çalışacağız."

Filmin tanıtım toplantısına, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilileri ve filmin oyuncuları da katıldı.

Çekimlerine yarın Kayseri'nin farklı bölgelerinde başlanılacak "Meteler" filminin ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor.



Muhabir: Murat Asil