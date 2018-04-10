'Nur-i Dide' hat sergisi açıldı

İSTANBUL

Hattat Tahsin Kurt ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Nur-i Dide" isimli hüsn-i hat sergisi açıldı.

Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında, Sirkeci Garı Büyük Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel sanatların yüzyıllar boyunca birike birike bugüne geldiğini söyledi.

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin, geleneksel sanatları sergileme açısından önemine değinen Demir, "Bienalde geleneksel sanatlarımızın şu anda devam edenlerinin yanında, modern sanattaki gelenek etkisini ve geleneksel sanattaki çağdaş etkileri de göreceğiz." dedi.

Demir, bienalde birbirinden farklı alt temalar olduğuna işaret ederek, "Dünyaya baktığımızda tek dil, tek para birimi ve Batı kaynaklı tek kültüre zorlandığımızı görüyoruz. Yeditepe Bienali, böylesine sıkıntılı bir zamanda, İstanbul’da kaynağı da kültürü de medeniyeti de bu topraklara, kendi insanımıza ait bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe taşınması için yapılan önemli bir çalışma." diye konuştu.

61 hat eseri bir arada

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan'ın da konuşma yaptığı açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Hattat Tahsin Kurt da AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları 61 eseri bienal kapsamında sergilediklerini dile getirdi.

Hüsn-i hat sergilerinin genelde farklı hat türlerinden oluştuğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Ben bu güne kadar hep ta'lik hat yazdım, onu ilerletmeye çalışıyorum. Talebelerime de ta'lik sergisi açmayı önerdim. Bu düşünceyle sadece ta'lik hattan oluşan ilk sergimizi bienal kapsamında açmış olduk. Bu serginin hazırlığını 3-4 ay içerisinde bitirdik. Hem elimizdeki eserleri tamamladık hem de yeni eserler ürettik. Bundan sonraki bienallere daha iyi hazırlanıp daha farkı eserler ortaya koyacağız."

Kurt, 1984'ten bu yana hüsn-i hatla ilgilendiğini belirterek, "Eyüpsultan, Bahçelievler, Küçükçekmece belediyeleri ile İSMEK ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nda ders veriyorum. Bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Bu dalda Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmek üzere bu sanata başladım. Bu sanat, sadece görsel olsun ya da şenlik olsun diye yapılmaz. Ecdat da bu şekilde hareket etmiştir." diye konuştu.

"Nur-i Dide" sergisinde Kurt'un yanı sıra Abdullah Eren, Altan Yılmaz, Ayşe Solak, Halil İbrahim Aslan, Hanife Yiğit Alpaydın, Hüsnü Fatih Keşçi, Mehmet Özsaraç, Mithat Topaç, Safiye Ergin, Sevim Şirikçi ve Züleyha Öztürk'ün de eserleri bulunuyor.

Etkinlikte ayrıca Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nda kat'ı eğitmenliği yapan Ayşe Kiraz ile öğrencileri Betül Güngör, Afra Bayram ve Hatice Ek'in hazırladığı enstalasyonun açılışı da yapıldı.

Sergi, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.



Muhabir: Musa Alcan