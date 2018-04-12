'Zulme karşı bir başkaldırı hikayesi'

Kardeşim İçin Der'a filminin yapımcısı Kurutlu, "Filme bir savaş filmi gözüyle bakmamak gerekiyor. Bir özgürlük arayışı, zulme karşı başkaldırı hikayesi demek daha doğru olur." dedi.

İSTANBUL

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği, Suriye'deki iç savaşın sebeplerine odaklanan "Kardeşim İçin Der'a", yarın izleyiciyle buluşacak.

Galası Salı günü Suriye'de yapılan filmin senaryosunu kaleme alan ve yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gerçek hikayeler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

"Zulme karşı başkaldırı hikayesi"

Kurutlu, Kardeşim İçin Der’a filminin Gaziantep'in yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentinin Cerablus ilçesinde çekildiğini dile getirdi.

Suriye'deki gelişmelerin filmle birlikte daha iyi anlaşılacağını aktaran Kurutlu, "Film dolaylı ya da doğrudan birçok ülkenin müdahil olduğu Suriye'deki bugünkü şartları doğuran halk ayaklanmasının ilk kıvılcımını, Der'a'da başlayan ilk halk hareketini konu ediniyor. Filme bir savaş filmi gözüyle bakmamak gerekiyor. Bir özgürlük arayışı, zulme karşı başkaldırı hikayesi demek daha doğru olur. Der'a'da yaşananları tanıklarından dinledik. Dinlediklerimizin teyidini aldık. Güvenilir haber kaynaklarında Der'a ile ilgili yer bulmuş haberleri titizlikle inceledik." ifadelerini kullandı.

"Bu bir misyon filmi"

Kurutlu, çekimler için Cerablus'u özellikle tercih ettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Daha düne kadar çatışmaların yaşandığı yerde bugün Türkiye'nin inisiyatifiyle temin edilmiş bir huzur ortamı var. Türk ordusunun barış götürdüğü Cerablus, film çekimi yapılacak kadar huzurlu. Bu film, Türk ordusunun müdahalesiyle Cerablus'ta temin edilen insani yaşam koşullarının Afrin'de, Münbiç'te ve diğer yerleşim bölgelerinde de sağlanacağına dair bir kayıttır. Suriye'de yaşayan Arap, Kürt ve diğer topluluklar bilmelidir ki Türk ordusunun bölgedeki varlığı kendileri için bir talihtir."

"Kardeşim İçin Der'a"nın bir proje olmadığına dikkati çeken Kurutlu, "Bu bir misyon filmi, hatta bu yönüyle bir filmden fazlasıdır. Ticari kaygıları önceleseydik daha farklı bir konu tercih etmemiz gerekirdi tabii. Dünyayı ilgilendiren bir mesele üzerinde söz söyleyen ilk kişiler olmak istedik. Kardeşim İçin Der'a bir önsözdür. Bu anlamda çabamıza destek veren özellikle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Bey ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin daha müreffeh günlere varacağı muhakkak"

Filmi izlemeden yorum yapmanın doğru olmayacağının altını çizen Kurutlu, "Konuyla ilgili duyarlılığı güçlendirmek için galayı Suriye'de yaptık. Filmimizin ilklerinden biri de bu oldu. Ekip olarak devletimizin ve milletimizin menfaatleri istikametinde üzerine düşen vazifeyi icra etmiş olmanın huzuru içindeyiz. Herkes faaliyet alanında vatanseverlik anlayışıyla hareket ettiği takdirde Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh günlere varacağı muhakkaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Musa Alcan