SAMSUN

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Samsun 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçmişte bu toprakların bağımsızlığı için mücadele eden kadınların bugün de ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'de milletin iradesine yapılan darbelere işaret eden Demircan, "Bütün milletin o devlete sahip olmasının adı cumhuriyettir. Demokrasi ne? Devletin nasıl yönetildiğine milletin karar vermesi ise demokrasi... İşte demokratik cumhuriyet...Ülkenin sahibi millet, nasıl yöneticiliğine yine millet karar veriyor. İşte o rejimin adı demokratik cumhuriyet. Türkiye demokratik cumhuriyet mücadelesini yaklaşık 70 yıldır sürdürüyor." diye konuştu.

Bu mücadele döneminde önemli aşamalar geçildiğine işaret eden Demircan, en büyük aşamanın 2017'nin Nisan ayında atıldığına dikkati çekti.

"2019 süreci fevkalade önemli bir süreç"

Türkiye'nin demokratik cumhuriyet modelinin parlamenter sistem olduğunu ve söz konusu sistemle ancak bu kadar kalkınılabileceğini ifade eden Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu araç bu kadar hız yapabiliyordu. İşte o modeli değiştirip cumhurbaşkanlığı sistemine geçme kararını milletimiz daha hızlı kalkınmak, daha güçlü kalkınmak, ilerlemiş çağdaş medeniyetler düzeyini daha iyi yakalamış bir Türkiye oluşturmak için 16 Nisan 2017'de kabul etti. Şimdi 2019'a geldik. 2019'da ne olacak? 2019'da milletimizin 16 Nisan 2017'de onaylamış olduğu sistemi uygulamaya başlayacağız. O nedenle 2019 süreci fevkalade önemli bir süreç. Cumhuriyet tarihi boyunca yani 100 yıl boyunca milletimizin demokratik cumhuriyet mücadelesinin bir adım daha yükseğe taşınması, bir basamak daha yükseğe taşınması mücadelesi. İnşallah 2019 seçimlerinde milletimiz bu mücadeleyi bugüne kadar geçirdiği süreçleri de dikkate alarak başarıyla neticelendirecek. Onun için şu anda sıradan bir kongre yapmıyoruz. Şimdi yapmakta olduğumuz kongreler bizi 2019'da bu demokratik cumhuriyetin en üst modeli olan cumhurbaşkanlığı sistemini inşa etme imkanını verecek seçimlere taşıyacak."

Demircan, 1071'de bu toprakları vatan yaparken erkeğiyle mücadele eden kadınların bugün de 2071 hedeflerini yakalamak için 2019 ve 2023 hedeflerini mutlaka başaracağına inandığını vurguladı.

Vesayet modeli ve vesayete niyet edenlerin de sonlandırıldığı bir seçim olacağını vurgulayan Bakan Demircan, şunları dile getirdi:

"Milletimiz 15 Temmuz'da son vesayet hamlesini 250 şehit vererek durdurdu ve akamete uğrattı. İnşallah 2019 seçimleriyle vesayeti de böylece tarihe gömmüş olacağız. Milletimizin bu vesayet mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sadece içeride hain çetelerin vesayet gayretleriyle milletimiz mücadele etmedi. İşte kuzey Suriye'de ülkenin sınırlarında bir terör devleti kurmak, Türkiye'yi bir terör kuşağıyla kuşatmak için harekete geçmiş olanlara bu aziz millet gereken cevabını verdi ve o hareketi akamete uğrattı. Bu mücadele esnasında da şehit olan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilere acil şifalar diliyorum."

Muhabir: Fatih Mehmet Kürkçü