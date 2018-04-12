ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kişinin ölümüyle sonuçlanan askeri nakliye uçağı kazası nedeniyle Cezayir devleti ve halkına taziyelerini iletti.

Ankara'nın, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin mirası, ahilik teşkilatının merkezi olduğunu hatırlatan Yıldırım, Türkiye ve Ankara'nın, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dönüşüm yaşadığını belirtti. Ankara'nın değiştiğini, "bambaşka bir Ankara'ya dönüştüğünü" ifade eden Yıldırım, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerinin Ankara'yı daha da güzelleştirmek için çalıştığını vurguladı.

Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin, başkent Ankara'ya her dönem hak ettiği desteği verdiğini, yeni yollar, geçitler, parklar ve yaşam alanlarıyla Başkenti güzelleştirdiğini anlatarak, Ankara'nın konutlar, hastaneler, okullarla örnek bir baş şehir haline geldiğini söyledi.

"Başkenti adeta yeniden ayağa kaldırdık"

Başkentin, turizmden sağlığa, ulaştırmadan şehirleşmeye kadar hayata geçirilen projelerle adeta yeniden ayağa kaldırıldığını dile getiren Yıldırım, "Yola çıktığımızda 'Laf değil, eser siyaseti yapacağız.' dedik ve bunun gereğini yaptık. Bugüne kadar hangi başarılara imza attıysak millet adına, milletimiz için yaptık. Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. Demokrasimizi vesayet odaklarının elinden kurtarıyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, başkent Ankara'yı 81 ildeki vatandaşlarla yakınlaştırdıklarını ifade etti.

"Akıp giden zamanı yerine getiremeyiz"

Yıldırım, projenin hayata geçirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Devlet Demiryollarının gece gündüz çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"20 ay gibi kısa bir sürede bu hattı tamamladık ama ben size bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanım, 'bürokrasi bürokrasi' diyoruz, 'engel engel' diyoruz, en tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü yani 36 ay, yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir? Büyük bir kayıp. Akıp giden zamanı yerine getiremeyiz. Onun için memleket işlerinde, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım, millet menfaatini, kamu menfaatini her zaman gözetmesi lazım."

Başkentray'ın yarım milyondan fazla Ankaralı'ya hizmet vereceğine dikkati çeken Yıldırım, proje kapsamında gar binası, 23 istasyon, 12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve üst geçidi, tünel ve 70 menfez yapıldığını bildirdi.

"Seyahat süresi 45 dakikaya iniyor"

Yıldırım, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut'ta oturanların Ankara Hızlı Tren Garı'na gelmeden yüksek hızlı trenden yararlanmalarını sağlayacak Eryaman Yüksek Hızlı Tren Garı binasını da proje kapsamında tamamladıklarını bildirdi.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarmasının mümkün olacağını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kayaş-Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi 45 dakikaya iniyor. Ayrıca hızlı tren de 18 dakikadan 10 dakikaya iniyor. 10 dakikada buradan hızlı trenle Sincan'a gideceksiniz. Gar istasyonlarının tamamı engelli vatandaşlarımızın rahatça inip çıkması, trene binmesi için projelendirildi, yapıldı. Biz bütün bunları 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin.' anlayışıyla yapıyoruz. İnsanlarımıza, halka hizmeti Hakka hizmet olarak biliyoruz. Ankara'nın sadece bu hattını değil, aynı zamanda yine sizin talimatınızla Çayyolu-Kızılay-Batıkent, Sincan-Törekent, Keçiören-Kızılay arası metro hatlarını da açtık. AŞTİ-Söğütözü hattı da yakın zamanda açılacak."

Yıldırım, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve yarın idrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Muhabir:Sinan Uslu